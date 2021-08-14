حزن عارم في الجزائر.. من هو "المظلوم" الذي حرقه مواطنون حيا بتهمة إشعال الحرائق

حزن وصدمة كبيرة في الجزائر تسبب فيه واقعة قتل شاب وإضرام النار في جثته من قبل مواطنين معتقدين أنه يقوم بإشعال حرائق الغابات، لا سيّما بعدما تبين أنه بريء وأنه جاء متطوعا لتقديم المساعدة.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات سحل الشاب وقتله في منطقة القبائل في الجزائر للاشتباه في محاولة افتعاله حرائق غابات في المنطقة.

◽️ لحظة تسليم #الكبرانات 🇩🇿 الشاب "جمال بن اسماعيل" للقتلة و الذي كان #ضحية و فريسة تم تسليمه إلى الجموع لتقوم #بقتله أمام أنظار الشرطة و الدرك #الجزائري 🇩🇿...

و منبعد تم حرقه....

الشاب المرحوم كان يسكن في "تيزي وزو"...و تطوع من قبل قصد المشاركة في إطفاء #الحرائق...

رحمه الله.. pic.twitter.com/GwTLoAgR3r — M.A.S 🇲🇦🌐🛡️ كتيبة (@MAgentSecret) August 12, 2021

ويظهر في مقاطع الفيديو، مجموعة من الشبان ممسكين بالشاب ومصرين على الانتقام منه، ليتدخل رجال الشرطة وينتزعوه منهم لأخذه للتحقيق.

ولكن عاد الشبان الغاضبون وسحبوه من سيارة الشرطة وقتلوه وحرقوا جثته وصوروا ذلك، ما أثار استنكارا واسعا.

المرحوم جمال بن اسماعيل



قتل ظلما بسبب إنسانيته pic.twitter.com/21OfHWqgkJ — Ryad Walking_to_win (@Ryad_the_Human) August 12, 2021

وبعد وقت قليل من انتشار فيديو الشاب، ردت مجموعة من الأشخاص من مدينة مليانة بولاية المدية (80 كيلومترا غرب العاصمة) على الفيديو، مؤكدين أن الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم.

وأكدوا أن الشاب الضحية فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل وقد تنقل للمنطقة المتضررة محملا بأدواته من أجل تقديم المساعدة للأهالي في إخماد حرائق تيزي وزو.

وأثار ذلك استياء وغضبا عاما كبيرا في الجزائر، وتعاطفا مع الضحية وعائلته وسط دعوات لمحاسبة المعتدين والقتلة، كما خرجت مظاهرات كبرى في المنطقة التي ينحدر منها الشاب الضحية مطالبة بالقصاص.

وبثت مواقع جزائرية شهادة أهالي منطقته ببراءته، كما بثت فيديو لوالد الضحية الذي رفض أن تُستغل وفاة فلذة كبده لإشعال نار الفتنة وطالب السلطات بتطبيق القانون.

راح يطفي حرائقهم ويساعدهم وحرقوه بنار وهو حي وحطو علمهم عند جثته يقالك انتصار على وش انتصار انكم ذبحتو عربي يساعدكم ؟ الله يحرقكم دنيا واخره همج بمعنى الكلمة #حق_جمال_بن_إسماعيل pic.twitter.com/7gUbgpiCM9 — 〈ض〉شغف (@sh1ghF) August 12, 2021

وحسب تقارير محلية فإن أعيان منطقة القبائل التي شهدت الفاجعة يعتزمون التوجه إلى منطقته لتقديم الاعتذار والتعازي نيابة عن المنطقة لأسرة الشاب الضحية جمال.

كما بث آخرون لقطات وصورا سابقة للشاب أثناء تقديمه المساعدات وأثناء عزفه الموسيقى أيضا، معبرين عن صدمتهم لنهاية حياة جمال الذي قتل ظلما بسبب إنسانيته.

القصة انطلقت من فتيل وانتهت بعشرات الضحايا وبينهما صورة جريمة بشعة لفنان.. تعرف على القصة الكاملة لليوم المشؤوم بولاية #تيزي وزو في هذا الفيديو pic.twitter.com/vpajpGfaUg — أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 12, 2021

واندلعت الحرائق الاثنين الماضي في منطقة القبائل في شمال شرقي الجزائر، وتوسعت واجتاحت مناطق عدة، وتسببت بمقتل 69 شخصا بينهم 28 عسكريا كانوا يساعدون في إخماد النيران. ولا يزال بعض هذه الحرائق مستمرا.

وفتحت النيابة الجزائرية، يوم الخميس، تحقيقا في الحادث لمعرفة المسؤولين عنه وإتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية لمحاسبتهم.