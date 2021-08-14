السلطات التركية تضبط تهريب كمية من العملات الأثرية من سوريا وترسلها إلى مديرية المتاحف

ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" أن السلطات التركية ضبطت عملية تهريب 2533 من قطع العملة الأثرية، في معبر "جيلوة غوزو" الحدودي مع سوريا.

وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان: "إن الفرق التابعة لمديرية مكافحة التهريب والمخابرات الجمركية في بوابة جيلوة غوزو، في منطقة "ريحانلي" بولاية هطاي، أخضعت شاحنة مشتبه فيها إلى فحص أشعة"، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وأضافت الوكالة: "الفرق أجرت عملية تفتيش دقيق للشاحنة، بعد التوصل إلى إشارات كثيفة في جهاز المسح الشعاعي".

وأوضحت الوكالة أن الفرق عثرت على 8 طرود من القطع النقدية الأثرية، مخبأة في القسم الأمامي من الشاحنة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إرسال العملات المضبوطة إلى مديرية المتاحف في هطاي، حيث توصلت إلى أن 308 قطع منها تعود إلى العصر الهلنستي، وألفين و16 قطعة إلى العهد الروماني، و209 قطعة من العصر البيزنطي.