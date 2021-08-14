بغداد تحث فرنسا والسعودية والإمارات على إشراك سوريا في مؤتمر دول الجوار

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفائز، اليوم السبت، عن محاولات من الحكومة العراقية لإقناع فرنسا والسعودية والإمارات من أجل توجيه الدعوة لسوريا للمشاركة في قمة دول جوار العراق المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي.

بغداد - سبوتنيك. وقال الفائز في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "لحد الآن لم يتم توجيه الدعوة لسوريا، ولكن على ما يبدو أن العراق يحاول حاليا إقناع بعض الدول كفرنسا والسعودية والإمارات من أجل تصفية الأجواء وإقناعهم بمشاركة سوريا، خصوصا إذا أردنا تصفية أجواء المنطقة وعقد مصالحات "، وأكد أن "هناك ضغوط على الحكومة العراقية لعدم مشاركة سوريا في القمة".

وتوقع الفائز أن يكون هناك "توافق على الموضوع"، وأضاف "مقترح القمة أصلا لتصفية الأجواء وإعطاء دور للعراق، وربما توافق فرنسا على دعوة سوريا دعما لهذه الفكرة ودعما لموقف العراق"، واصفا مشاركة سوريا في القمة بـ"الضرورية".

وتضع الحكومة العراقية الخطوات النهائية للتحضيرات لعقد القمة المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري أغسطس / آب، بمشاركة دور الجوار، وتبحث الدول المجتمعة المشكلات والتحديات التي تمر بها المنطقة.