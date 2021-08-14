إعلام: إيران والكويت يتخذان خطوة مشتركة الأولى من نوعها منذ عام

كشف المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية الإيراني، نور الله أسعدي، اليوم السبت، عن اتخاذ خطوة مشتركة مع الكويت، هي الأولى من نوعها منذ عام.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن أسعدي، إعلان بلاده استئناف رحلات النقل البحري بين مدينة خرمشهر الإيرانية التابعة لمحافظة خوزستان، والتي تقع جنوب غرب البلاد ودولة الكويت، بعد مرور عام واحد على توقف العمل في الخط الملاحي.

وأكد أسعدي أن هذا الخط الملاحي سبق وتوقف منذ بدء وباء كورونا، ومع مرور الوقت، وتحديدا، أكثر من عام، وفي ضوء المتابعات المستمرة بين السلطات المعنية في كل من إيران والكويت، تم استئناف الحركة الملاحية في الخط الملاحي خرمشهر الكويت من جديد.

وذكر المسؤول الإيراني أن الرحلات البحرية بين خرمشهر والكويت تجرى بحالة من الانسيابية، أسبوعيا، مع اتخاذ كافة التعليمات الصحية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد نور الله أسعدي، المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية الإيراني، أن خط خرمشهر – الكويت للنقل البحري يعد أحد أكبر محطات النقل البحري على مستوى بلاده ومنطقة الشرق الأوسط، كونه يقوم بدور أساسي في توسيع العلاقات التجارية بين الميناء الإيراني "خرمشهر" وسائر الموانئ الاقليمية.