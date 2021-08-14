"كارثة" تنتظر مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت بعد 48 ساعة... "استغاثات المنظمات الدولية"

وجه المركز الطبي التابع إلى الجامعة الأمريكية في بيروت نداء استغاثة إلى الحكومة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، لتزويد المستشفى بالوقود الكافي قبل أن يضطر إلى الإغلاق بعد أقل من 48 ساعة.

وقال المركز في استغاثته التي نشرها على موقعه، وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "يواجه كارثة وشيكة بسبب التهديد بإغلاق قسري ابتداء من صباح يوم الاثنين القادم 16 أغسطس، نتيجة نقص الوقود".

موضحا "هذا يعني أن أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأمور المنقذة للحياة من الأجهزة الطبية ستتوقف عن العمل".

“40 adult patients and 15 children living on respirators will die immediately. 180 people suffering from renal failure will die poisoned after a few days without dialysis.”

AUBMC APPEALS FOR URGENT SUPPLY OF FUEL before forced shutdown this Monday. https://t.co/wof67X6dvy — AUBMC (@AUBMC_Official) August 14, 2021

​ولفت المركز إلى أن "يعيش 40 مريضًا بالغًا و15 طفلاً على أجهزة التنفس وسوف يموتون على الفور، في حين هناك 180 شخصا يعانون من الفشل الكلوى سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى. مئات مرضى السرطان، البالغون والأطفال، سيموتون في الأسابيع اللاحقة وبضعة أشهر دون علاج".

وتابع المركز أنه "يوجه نداءً عاجلاً إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأطفال (اليونيسف) ، ولجميع الوكالات والمنظمات القادرة على المساعدة ، والحث على تزويد المركز الطبي بالوقود الكافي قبل أن يضطر إلى الإغلاق بعد أقل من 48 ساعة".

ولفت المركز إلى أن ذلك يأتي "في وقت يواجه فيه المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت أزمات على جميع المستويات؛ نقص الأدوية و ونقص الإمدادات الطبية".