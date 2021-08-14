ضاحي خلفان يكشف سبب انتصارات حركة طالبان

شبه ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم السبت، خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بنهاية حربها في فيتنام.

وقال خلفان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نهاية للقوات الأمريكية في أفغانستان شبيهة إلى حد ما بنهاية حربها في فيتنام".

نهاية للقوات الأمريكية في أفغانستان شبيهة الى حد ما بنهاية حربها في فيتنام. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2021

​​وقال المسؤول الأمني الإماراتي إن الولايات المتحدة دخلت أفغانستان بحجة فرض الديمقراطية، إلا أن وجودها هناك انتهى بتسليم البلد إلى حركة طالبان.

وأشار ضاحي خلفان إلى أنه أبلغ الأمريكيين أنه لن يتمكنوا من هزيمة حركة طالبان، موضحا أن روابط القبيلة هناك أقوى من أي شئ آخر.

دخلت امريكا أفغانستان بحجة فرض الديمقراطية.. انتهت بتسليم البلد لطالبان...

كنت قد قلتها لهم من قبل لن تهزموا طالبان..فالقبيلة هناك اقوى من أي شئ آخر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2021

​واعتبر المسؤول الأمني أن المجتمع الافغاني لا تصلح له إلا الطريقة الأفغانية والحياة الأفغانية الخاصة به.

وذكر نائب رئيس شرطة دبي أن أصدقاء واشنطن نصحوها بأنه من الخطأ السعي لفرض الديمقراطية على دول العالم الثالث بالقوة.