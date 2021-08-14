حمدوك: كلما كان الجيش قويا موحدا كلما كان أكثر قدرة على حماية الوطن

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أن قدرة الجيش السوداني على حماية الأرض تزداد كلما كان قويا موحدا.

جاء هذا في تغريدة لرئيس الوزراء السوداني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لتهنئة القوات المسلحة السودانية، بعيدها السابع والستين.

وقال حمدوك إنه كلما كان الجيش قويا موحدا، كلما كان أكثر قدرة على حماية الأرض والمساعدة في الحفاظ على الديمقراطية وفي الذود عن حياض الوطن.

كلما كان الجيش السوداني قوياً موحداً، كلما كان أكثر قدرة على حماية الأرض والمساهمة في الحفاظ على الديمقراطية وفي الذود عن حياض الوطن.

كل عام وجنودنا الذين يحمون الثغور في طول البلاد وعرضها بخير وكل عام وجيشنا لمجد السودان مُشيد. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 14, 2021

​وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "أهنئ الجيش السوداني بعيده السابع والستين وأتمنى لو كان باستطاعتي أن أشد على يد كل جندي سوداني يقف في الخطوط الأمامية فاتحاً صدره ليتلافى كل خطر ويرد كل معتد".

أهنئ الجيش السوداني بعيده السابع والستين وأتمنى لو كان باستطاعتي أن أشد على يد كل جندي سوداني يقف في الخطوط الأمامية فاتحاً صدره ليتلافى كل خطر ويرد كل معتد فهم يستحقون منا الشكر والتقدير المستمر. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 14, 2021

​واختتم حمدوك تهنئته بقوله: "كل عام وجنودنا الذين يحمون الثغور في طول البلاد وعرضها بخير وكل عام وجيشنا لمجد السودان مُشيد".