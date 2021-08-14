مستشار الرئيس المصري يكشف حقيقة دخول بلاده الموجة الرابعة من كورونا

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، اليوم السبت، حقيقة دخول بلاده الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY مصر... إقبال كثيف من المواطنين على التطعيم ضد كورونا اليوم ، مساء اليوم السبت، عن عوض تاج الدين، ما صرح به خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع عبر قناة "الحدث اليوم" المصرية، والتي أكد خلالها على أن ما شهدته الأيام الماضية من زيادة في حالات الإصابة المُسجلة بفيروس كورونا لا تعني دخول مصر في الموجة الرابعة من الوباء.

وشدد عوض تاج الدين على أن تلك الزيادة رغم تواصلها، بشكل يومي، لكنها ليست كبيرة، مؤكدا أن هذه الزيادة في أعداد المصابين بالفيروس لا تعني دخول مصر الموجة الرابعة، بشكل فعلي، موضحا أن شهر يوليو/تموز الماضي شهد تسجيل 35 حالة في كثير من الأوقات، لكنها وصلت خلال شهر آب/أغسطس إلى قرابة الـ100 حالة، يوميا.

وطالب محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، بالتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن دخول بلاده في موجة رابعة أمر متوقع في حال استمرار الحالات بهذه الزيادة التي يتم تسجيلها، يوميا، خلال الشهر الجاري.

وذكر تاج الدين أن العالم يشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما اعتبره بأن جائحة كورونا لا تزال في حالة حرجة، خاصة مع ظهور وانتشار السلالات الجديدة في بعض المناطق حول العالم.

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