الحريري يطالب باستقالة عون: مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ

اعتبر سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل اللبناني، إن انفجار صهريج محروقات في عكار شمالي لبنان، صباح اليوم الأحد، مجزرة لا تختلف عن مجزرة المرفأ، على حد تعبيره.

وقال الحريري في تغريدة عبر موقع تويتر: "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ، ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال، طفح الكيل".

مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته

شفى الله الجرحى والمصابين.

ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال

طفح الكيل.

حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات. — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

وفي وقت سابق، صباح اليوم الأحد، قال الصليب الأحمر اللبناني إن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 7 أخرين في انفجار صهريج للمحروقات بمنطقة عكار شمال لبنان.

وقال الصليب الأحمر عبر تويتر: "الحصيلة الأولية في عكار: نقل الصليب الأحمر اللبناني 20 قتيلا وأكثر من 7 جرحى من انفجار صهريج المحروقات".

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.