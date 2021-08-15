الجزائر... تعويض جميع الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات

قررت الحكومة الجزائرية تقديم تعويضات لجميع الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة التي اندلعت في ولايات عدة بالبلاد، بحسب نقيب الفلاحين.

ونقلت صحيفة "النهار" عن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، أنه أجرى اتصالات عديدة مع مسؤولين في الدولة، في مقدمتهم رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، لمعرفة قرارات الحكومة الخاصة بالحرائق التي أتلفت محاصيل الفلاحين.

وأوضح أن الرد الذي حصل عليه هو أن الحكومة سوف تقدم المساعدة لكافة الفلاحين المتضررين، مشيرا إلى أن التعويض سيشمل المؤمنين وغير المؤمنين على محاصيلهم وأراضيهم الزراعية.

وأشار إلى أن هذه كارثة أصابتهم وأنه من واجب الجزائريين التكتل لتعويضهم عن الخسائر حتى يتمكنوا من الاستمرار في نشاطهم.

وكانت قوات الحماية المدنية في الجزائر أصدرت أمس السبت بيانا أوضحت فيه الوضع فيما يتعلق بحرائق الغابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن وحدات الحماية المدنية أخمدت خلال 24 ساعة الأخيرة 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية، حيث أخمدت في تيزي وزو 10 حرائق، وبجاية 4 حرائق، وجيجل 7 حرائق، الطارف 5 حرائق، البويرة حريق واحد، سوق أهراس ثلاثة حرائق، سطيف حريقين، تبسة حريق واحد، برج بوعريريج حريقين، البليدة 4 حرائق، عنابة حريق واحد، عين الدفلى حريق واحد، وولاية تيسمسيلت حريقين.

وتتواصل جهود الحماية المدنية برفقة المصالح المختصة العمل على إخماد 29 حريقا عبر 13 ولاية ، تيزي وزو 7 حرائق، بجاية، 5 حرائق، جيجل 4 حرائق، الطارف 4 حرائق، سطيف حريقين، وحريق واحد بولايات عنابة، قالمة، عين الدفلى، البويرة، تبسة، تيارت وولاية المدية.