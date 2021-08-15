الجيش اللبناني يعلن مباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات انفجار عكار

أعلن الجيش اللبناني مباشرة التحقيقات بإشراف قضائي لمعرفة ملابسات انفجار خزان المحروقات في مدينة عكار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم الأحد "بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

وأضاف البيان أنه "قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل - عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم، في قصر بعبدا، لبحث تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل بعكار.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الأحد إن "الرئيس عون دعا إلى اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل في عكار".

الرئيس عون طلب من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت الى وقوع الانفجار، كما وشدد على تكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 15, 2021

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صبيحة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان إلى 22 قتيلا و79 جريحا.

وذكرت صحيفة "النهار"، أن آخر حصيلة رسمية للوزارة تظهر أن انفجار خزان البنزين أدى إلى سقوط 22 قتيلا ونحو 79 جريحا.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.