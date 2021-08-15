الإغاثة اللبنانية: نتواصل مع مصر وتركيا لنقل جرحى انفجار عكار

قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، محمد خير، اليوم الأحد، إن بلاده تتواصل مع مصر وتركيا لنقل الحالات الخطرة إليهما للعلاج، جراء انفجار عكار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الأحد، بأن المسؤول اللبناني ناشد المنظمات الدولية العاملة في بلاده، تسليم المستشفيات مستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق، وبأن بلاده تواصلت مع مصر وتركيا بهدف نقل الحالات الخطرة إليهما بعد انفجار عكار، شمال البلاد.

وذكر محمد خير أن ما جرى في عكار كارثة كبيرة، مطالبا بتكاتف كل الجهود لمساعدة المصابين والتخفيف عنهم، مطالبا وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، بتزويد المستشفيات ومراكز الصليب الأحمر في منطقة الشمال اللبنانية بالكهرباء والمازوت، بهدف القيام بواجبها تجاه الجرحى.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش اللبناني مباشرة التحقيقات بإشراف قضائي لمعرفة ملابسات انفجار خزان المحروقات في مدينة عكار، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم الأحد "بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

وأضاف البيان أنه "قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل - عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم، في قصر بعبدا، لبحث تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل بعكار.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الأحد إن "الرئيس عون دعا إلى اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل في عكار".