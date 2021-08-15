توقيف ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها صهريج الوقود في عكار

أوقفت مديرية المخابرات اللبنانية، اليوم الأحد، ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود في بلدة التليل في عكار شمالي لبنان، مخلفا قتلى وعشرات الجرحى.

وقد أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم، مباشرة التحقيقات بإشراف قضائي لمعرفة ملابسات انفجار خزان المحروقات الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 79 آخرين، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للجيش اللبناني.

Today morning, 20 dead and 80 injured so far, when a fuel tank exploded in the #Akkar region, north of #Lebanon. #عكارpic.twitter.com/LfswKQmAod — LEB news 🇱🇧 (@HusseinS2004) August 15, 2021

وأصدر الجيش بيانا، جاء فيه "بأنه قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل - عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

Today morning, 20 dead and 80 injured so far, when a fuel tank exploded in the #Akkar region, north of #Lebanon. #عكارpic.twitter.com/LfswKQmAod — LEB news 🇱🇧 (@HusseinS2004) August 15, 2021

ويشهد لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود بالإضافة إلى أزمات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، عصفت بالوضع العام للبلاد.