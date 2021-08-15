البرهان: الجيش السوداني يغلق الطريق أمام الانقلاب

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس السبت، إن القوات المسلحة في بلاده تحرص على التحول الديمقراطي، وتغلق الطريق أمام أي محاولات انقلاب في السودان.

© AP Photo / Hussein Malla مجلة بريطانية: البرهان لديه طموحاته الرئاسية في السودان ، مساء أمس السبت، بأن تصريح البرهان جاء بمناسبة الذكرى السابعة والستين لعيد القوات المسلحة السودانية، والتي أكد خلالها على أن الجيش السوداني أو القوات المسلحة ستظل حريصة على التحول والانتقال الديمقراطي، وستوصد الطريق أمام أي محاولات للانقلاب.

وذكر البرهان أن القوات المسلحة السودانية ظلت دائما إلى جانب الشعب، وتنحاز دوما للإرادة الشعبية في التغيير، والذي أفرزته ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، محييا الشعب السوداني واصفا إياه بـ"الملهم والقائد الذي يأتمرون بأمره وبصانع المعجزات وقاهر الظلم والطغيان".

وشدد عبد الفتاح البرهان على أن أعداء بلاده حاولوا النيل من وحدة القوات المسلحة ولن يفلحوا في ذلك، فالجيش السوداني على قلب رجل واحد ولن تنفصل عروته، مشيرا إلى أن الجيش سيعمل على حمل مبادئ ثورة ديسمبر، وبأن الجيش سيتحمل تحديات الانتقال لبناء وطن الحرية والعدالة والسلام.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن أبواب الجيش في بلاده مشرَّعة أمام شركاء السلام لبناء بلاده، داعيا الجميع للحاق بركب السلام وبناء الوطن.

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