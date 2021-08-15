مصر... حقيقة طرح عملات معدنية بقيمة 100 جنيه

أصدرت الحكومة المصرية بيانا، اليوم الأحد، للرد على أنباء متداولة حول طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه في الأسواق.

ونفت وزارة المالية المصرية تلك الأنباء في بيان رسمي، وأكدت أنه لا صحة لطرح عملات معدنية فئة 100 جنيه لتداولها في الأسواق.

وبينت الوزارة أنها لم تجري أي تعديلات على العملات المعدنية المتداولة في الأسواق وعلى شكلها المتعارف عليه من جانب المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع في الأسابيع الماضية على عيّنات من أوراق البنكنوت الجديدة، وذلك خلال اجتماع جمع بينه وبين رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وسيتم إصدار العملات المصرية الجديدة في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب ما صرح به طارق عامر، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ونشرت وسائل إعلام مصرية أول صور للعملة المصرية البلاستيكية، إذ سيتم طباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر.