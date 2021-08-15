مصر تعزي لبنان في ضحايا انفجار عكار وتكشف عن مساعدات طبية لبيروت

بعثت الحكومة المصرية بتعازيها إلى الشعب اللبناني في ضحايا انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم الأحد في محافظة عكار.

جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال البيان إن جمهورية مصر العربية تعرب عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبُناني ولأهالي ضحايا الانفجار.

وأعرب البيان عن وقوف مصر التام إلى جانب الأشقاء وأهالي الضحايا في لبنان في مُصابهم الأليم، داعية إلى سرعة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المتوالية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم الإعداد حاليا لتجهيز مساعدات طبية عاجلة من أجل إرسالها إلى لبنان في أسرع وقت ممكن لدعمه في مواجهة هذه الكارثة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان إلى 22 قتيلا و79 جريحا.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

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