الإمارات... الإعلان عن موعد انطلاق "الكونغرس العالمي للإعلام"

أعلنت دولة الإمارات أن موعد انطلاق الدورة الأولى من "الكونغرس العالمي للإعلام" في العاصمة أبوظبي سيكون خلال الفترة الممتدة من الـ15 إلى الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارتية "وام" عن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، قوله: إن "دولة الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة، تتسم بتكامل البنية التحتية الرقمية والتسهيلات التشريعية والقانونية الداعمة، والبيئة المعيشية الاستثنائية لجميع الجنسيات والشركات الدولية المؤثرة في قطاعات الإعلام والصناعات الثقافية والمحتوى الإخباري عبر مختلف الوسائل التقليدية والحديثة".

وأضافت أن "الحدث الفريد من نوعه في المنطقة يشمل مؤتمرا ومعرضا متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصا لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير رسائل الإعلام الحضارية والإنسانية الهادفة إلى خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية".

معلنا عن انطلاق #الكونجرس_العالمي_للإعلام 2022 .. #منصور_بن_زايد : الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة#وام https://t.co/ViNd56wuY9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 15, 2021

ويشارك في "الكونغرس العالمي" للإعلام نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين إضافة إلى الأكاديمين والشباب وطلبة الجامعات، مضيفة أن المؤتمر يتضمن موضوعات عدة تشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي إضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين.

ونوهت الوكالة إلى أن الفعالية تعد منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة، التي باتت محفزا رئيسا للتنمية المستدامة في المجتمعات.