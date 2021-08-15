الحريري: عكار ليست قندهار

انتقد رئيس تيار "المستقبل" اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، تصرحات الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال اجتماع مجلس الدفاع حول انفجار صهريج محروقات في عكار شمالي لبنان.

وكتب الحريري في تغريدة على تويتر: "كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه، أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكارليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني في الشمال".

— Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

كما استهجن الحريري من مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والذي شدد على ضرورة إعلان عكار، منطقة عسكرية، وقال: "أي صدفة يلتقي فيها رئيس الجمهورية مع صهره جبران الذي يقول إن عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات المحروقات ولازم إعلان عكار منطقة عسكرية حمايةً".

وأضاف بقوله: "لا يا فخامة الرئيس. عكار ليست قندهار، وليست خارج الدولة. فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيساً لجمهورية التيار العوني، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل ان تشتعل بخزانات التهريب. لا يا فخامة الرئيس، من يتسبب بالفوضى والفلتان هو المسؤول عن ادارة شؤون الحكم، وعن الانهيارات التي لم تتوقف منذ سنتين".

— Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

وطالب الحريري باستقالة عون عقب انفجار صهريج محروقات في عكار، صباح اليوم، مشيرا إلى أنها مجزرة لا تختلف عن مجزرة المرفأ.