بئر غاز بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا ينضم لشبكة الكهرباء السورية

وأوضح المصدر أن كمية الإنتاج في البئر بلغت 300 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مشيرا إلى أنه سيتم ربطها إلى شبكة نقل الغاز الوطنية.

وحول إمكانية الاستفادة من إنتاج البئر، لدعم تأمين الغاز المنزلي الذي يعاني شحا في الأسواق السورية، أوضح المصدر أن نوعية الغاز وفق عمليات التحليل الكيميائي، من النوع منخفض البروبان والبوتان، وبالتالي لا يمكن استخدامه في الغاز المنزلي وسوف يتم استخدم كامل الكمية لمحطات توليد الكهرباء في سوريا.

هذا وكان إنتاج سوريا من النفط الخام عام 2010 قد وصل إلى ما يقارب 360 ألف برميل يوميا، منها 100 ألف برميل يوميا من حقول مديرية نفط الحسكة برميلان شمال شرق محافظة الحسكة، أما من القمح فكانت محافظة الحسكة تنتج ما يقارب المليون طن سنويا، وكانت سوريا تعتبر بلدا مصدرا للنفط والقمح، في حين أنها اليوم أصبحت بلدا مستوردا للنفط والقمح، كما أنها تلاقي صعوبة كبيرة في تأمينهما بسبب العقوبات الغربية والأمريكية وفق قانون "قيصر" الجائر.