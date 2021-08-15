علم فلسطين يرفرف عاليا على قمة جبل ارتفاعه أكثر من 5000 مترا

قام مؤسس مجموعة "رحالة فلسطين"، رمزي عباسي، اليوم الأحد، بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية "إنستغرام"، يوثق من خلاله لحظة وصوله قمة آرارات، أعلى قمة جبلية بالشرق الأوسط، على ارتفاع 5137 مترا، حيث حمل علم فلسطين عاليا.

وقال عباسي: "إن تسلق قمة آرارات كان شاقّا، حيث عانينا من الثلوج وانخفاض درجة الحرارة والرياح العاتية".

وشمل الفريق 13 شابا وشابة من فلسطين، نجح 12 منهم بالوصول إلى القمة.

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"رحالة فلسطين" هي مجموعة تأسست قبل أربع سنوات، تضم حاليا نحو 200 شاب وشابة من القدس والضفة الغربية، يقومون برحلات استكشافية لمختلف المناطق الفلسطينية بهدف توثيقها والتعريف بها.