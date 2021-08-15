الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، أمس السبت.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "راكب السماء" داخل الأراضي السورية، نتيجة خلل فني.

سقطت يوم أمس خلال نشاط روتيني طائرة مسيرة من نوع راكب السماء داخل الأراضي السورية نتيجة خلل فني. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2021

وأوضح أدرعي في تغريدته القصيرة أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية سقطت، أمس السبت، خلال نشاط روتيني، مشيرا إلى أنه لا توجد خشية من تسرب للمعلومات، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق عاجل في الحادث.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك