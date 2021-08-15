السعودية تعلن للمرة الأولى: متحور دلتا موجود في المملكة... فيديو

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، لأول مرة، أن متحور دلتا من فيروس كورونا، موجود في المملكة.

وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: "متحور دلتا موجود بالمملكة ونتابع بكثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني"، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

متحدث #الصحة: متحور دلتا موجود بالمملكة ونتابع بكثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 15, 2021

وأوضح أن المتحور دلتا ينتقل من الشخص المصاب الواحد إلى 6 أو 7 أشخاص، مقابل الانتشار فقط إلى شخص أو إثنين في النسخة القديمة من الفيروس، مشددا على أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي للمتحور السائد عالميا والأكثر إثارة للقلق على خلفية سرعة انتشاره.

ولم يوضح المتحدث باسم الصحة السعودية عدد الإصابات الحالي في المملكة بمتحور دلتا، إلا أنه أهاب بالجميع الإسراع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح للوقاية من مضاعفات المتحور الخطير.

فيديو | متحدث الصحة: متحور "دلتا" موجود في #المملكة .. ونسبة انتقاله تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/v9e9hAK7Mz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت الصحة السعودية تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 13 حالة وفاة.

والخميس الماضي، قالت الوزارة إن أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها لمواطنين ومقيمين عبر أكثر من 587 مركز تطعيم في مختلف مناطق المملكة.

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