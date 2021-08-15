حريق كبير في القدس المحتلة وإخلاء منازل.. فيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، باندلاع حرائق كبيرة في غابات جبال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم الأحد، بأن طائرات وقوات الإطفاء هرعت إلى مكان الحرائق التي اشتعلت، دون معرفة السبب، حتى الآن، في وقت توجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.

שריפת ענק ממשיכה להשתולל בהרי ירושלים והובילה לפינוי תושבים מהאזור. @TzurMaor מדווח מהשטח.



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وذكرت القناة السابعة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أخلت بيوتا في مستوطنة بيت مئير وكريات يعاريم في مدينة القدس المحتلة، بعد وصول النيران إلى الصفوف الأولى من بيوت تلك المستوطنات.

שריפת הענק בהרי ירושלים | תושבי בית מאיר, קריית יערים ורמת רזיאל פונו מבתיהם. היערכות לפינוי בית החולים "איתנים" בעקבות התפשטות האש

הדיווח של @SuleimanMas1 מתוך #ערבערב עם @WexlerSharon ו-@urildorl pic.twitter.com/Rr8mscmTig — כאן חדשות (@kann_news) August 15, 2021

وأكدت تلك الوسائل الإعلامية العبرية أن الحريق في مدينة القدس المحتلة ما يزال مستمرا، وينتشر بشكل واسع النطاق، بسبب الرياح القوية.

وفي السياق نفسه، ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر لمواجهة جائحة كورونا، من أجل متابعة الحريق.

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