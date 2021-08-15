الكويت تستنكر استهداف جماعة أنصار الله للسعودية بصواريخ

استنكرت الكويت قيام جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، باستهداف السعودية بصاروخ بالستي.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أكدت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد، أن استهدف السعودية من قبل "أنصار الله" يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية.

وطالبت الكويت بتحرك دولي لمنع التهديدات التي تتعرض لها السعودية ومحاسبة من يرتكبونها.

وأشارت الكويت إلى أنها تقف إلى جوار السعودية، وإجراءات الحفاظ على أمنها وسيادتها.

واستهدفت "أنصار الله" مدينة نجران بصاروخ بالستي.

يمكنكم متابعة أخبار اليمن الآن من "سبوتنيك".