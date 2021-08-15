شريهان تتضامن مع الشعب اللبناني بعد انفجار عكار... "مصابكم عظيم"

أعلنت الفنانة المصرية شريهان تضامنها مع الشعب اللبناني بعد انفجار عكار الذي وقع اليوم الأحد، وتسبب في وفاة وإصابة العشرات.

وكتبت شريهات عبر حسابها الرسمي على "تويتر" معلنة تضامنها مع الشعب اللبناني واصفة أن ما حدث أمر "كارثي".

وفي تغريدة شريهان قالت: "الوجع على بلدنا الثاتي بيروت فاق كل الكلام .. كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع.. أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيئ غير "إنا لله وإنا إليه راجعون".. ولكن أمام ما حدثَ ولايزال وما حدثَ في عكار تفقد جميع الكلمات معناها".

الوجع على بلدنا الثاتي #بيروت فاق كل الكلام .. كان الله في عونكم ومعكم يا شعب الإرادة والكرامة والكرم والحياة والفن والذوق الرفيع.. أمام الموت وإرادة الله لا نستطيع قول أي شيئ غير "إنا لله وإنا إليه راجعون".. ولكن أمام ما حدثَ ولايزال وما حدثَ في #عكار تفقد جميع الكلمات معناها .. — Sherihan (@Sherihan) August 15, 2021

​وتابعت: "لا أملك إلا الدعاء للرحمن بالغيث الغيث للشعب اللبناني العظيم بجميع فئاته وأن يرحم ربي شهداء حادث عكار الكارثي وأن يشفي جميع المصابين .. جرح لبنان في قلوبنا كبير والألم على مصابكم الأليم عظيم وكبير ولكن الأمل في الشعب اللبناني أكبر وأعظم.. الأمل فيكم وفي إرادتكم ليس له حدود".

وأعلنت مديرية التوجيه، بالجيش اللبناني في بيان رسمي اليوم، أنّه "بتاريخ 15 / 8 /2021، وقرابة الساعة الثانية فجراً، انفجار خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين"، لافتة إلى أنّ "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية تم تسجيل 27 حالة وفاة، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه "بلغت حصيلة الإصابات النهائية في صفوف العسكريين 24 عنصراً موزعين على الشكل التالي: وفاة عنصرين، 11 عنصراً حالتهم حرجة، 4 عناصر مفقودين، إضافة إلى 7 عناصر إصاباتهم طفيفة تمت معالجتهم وغادروا المستشفيات".

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، عن ألمه الشديد على ضحايا انفجار خزان المحروقات ليل أمس في بلدة التليل في منطقة عكار والذي أودى بحياة عشرات الضحايا البريئة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وقال الرئيس عون إن "هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة التي ألمّت بهم". طالباً استنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق والعمل لنقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم الاسعافات لهم على حساب وزارة الصحة.

وطلب عون من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت الى وقوع الانفجار، كما وشدد على تكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.