تسجيل
19:05 GMT15 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مطار الملك خالد الدولي - الرياض

    تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية... أبرز الأرقام حول المدن الصناعية السعودية

    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1047774719_0:252:2904:1885_1200x675_80_0_0_6e5575a733d1889fd0a45cf6ead1a12b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108151049852365-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    تمكنت المدن الصناعية في السعودية من جذب استثمارات أجنبية من 50 دولة، رغم تأثر العالم بجائحة كورونا.

    وكشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن الأرقام تشير إلى تطوير كبير داخل المدن الصناعية، خاصة أن الارقام الأخيرة أظهرت ارتفاع الاستثمار في المصانع الجاهزة داخل هذه المدن بنسبة 200%، فيما سجل الاستثمار في الأراضي الصناعية نموا بنسبة 21%، بحسب عكاظ.

    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن مدينة خالية من الكربون تسمى ذا لاين، سيتم بناؤها في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
    © REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    توجه اقتصادي أوروبي... هل تصبح السعودية سوقا رائدا في جذب الاستثمارات الأجنبية؟

    من ناحيته قال عيد بن صالح العيد المستشار الاقتصادي السعودي، إن المملكة تنبهت إلى أهمية وضرورة إنشاء مدن صناعية من أجل تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد السعودي منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، منذ إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر.

    بحسب حديث بن صالح لـ"سبوتنيك"، بلغ عدد المدن الصناعية في المملكة بنهاية عام 2020، 36 مدينة صناعية، بمساحة إجمالية تجاوزت 200 مليون كم2 من الأراضي المطورة بجميع البنى الأساسية والمرافق المساندة.

    ويبلغ عدد العاملين في المدن نحو 517 ألف عامل وموظف في نحو 4000 مصنع، فيما تبلغ الاستثمارات في المدن نحو 370 مليار ريال (100 مليار دولار).

    وأوضح أن المدن الصناعية تسعى إلى مواكبة التطور التقني من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي في القطاع الصناعي.

    ويشير بن صالح إلى أن السعودية الى مواكبة متطلبات جذب الاستثمارات من الأسواق المحلية والخليجية والعربية والدولية، وذلك من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية " ندلب "، بهدف التحول الى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعد والتركيز على الثورة الصناعية الرابعة.

    تستهدف هذه المدن الصناعية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية مستهدفة النقل وتوطين التقنية.

    بدأت السعودية في تخصيص أراض لشركات متقدمة في الصناعات النوعية مثل "سيمنس الألمانية وجنرال إليكترك الأمريكية وشركة ايسوزو اليابانية، وشركات أخرى، إضافة إلى الصناعات العسكرية، واتفاقية تعاونية تقوم بموجبها بتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة.

    واستطرد بقوله أن أكبر مدينة صناعية العالم هي مدينة جبيل الصناعية بالسعودية، على مساحة 920 كيلومتر مربع، في حين تأتي منطقة البيرتاهارتلاند الكندية في المركز الثاني بمساحة 582 كيلومتر مربع، وتأتي مدينة ينبع الصناعية في المركز الرابع عالميًا بمساحة 185 كيلومتر مربع، وفي المركز الخامس الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة 181 كيلومتر مربع.

    مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020
    © AP Photo / Amr Nabil
    السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا في تراخيص الاستثمار الأجنبي

    وتسعى السعودية إلى الاستمرار في أن تصبع أحد أهم اللاعبين في قطاع البيتروكيماويات عالميا، وذلك من خلال التوسع في الصناعات الأساسية والثانوية للبيتروكيماويات، إضافة إلى الصناعات العسكرية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

    ومساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد السعودي هو أحد الأهداف ضمن خطة السعودية بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي الناتج القومي خلال الفترة حتى 2030، حيث تمثل 13% في الوقت الراهن.

    وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثورة الصناعية بلغ عدد المنشآت الصناعية المنتجة بنهاية الربع الأول من العام 2021م 9590 منشأة وبحجم استثمارات 1,12 ترليون ريال (300 مليار دولار).

    وأعلن الزامل أن هيئة المدن الصناعية تسعى لإضافة مدن صناعية جديدة لتضاف إلى 36 مدينة منتشرة حول المملكة.

    وبين أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين ان عدد المصانع الدوائية المسجلة في السعودية تتجاوز 40 مصنعا، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، خاصة أن نسبة نمو المصانع سنويا تبلغ 5%.

    وفي وقت سابق أطلق تعاون بين "مدن" والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري.

    كما تم رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في المدن الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً في 2016 إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150% من 64 مصنعاً إلى نحو 173 مصنعاً، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والطبي للمملكة حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

    انظر أيضا:

    لأول مرة في تاريخ السوق السعودية... استثمارات أجنبية بقيمة 241.5 مليار ريال
    السعودية تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في صندوق استثمار بالسودان
    اتفاقات بالجملة بين الطرفين... السعودية تؤسس صندوقا ضخما للاستثمار في العراق
    السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا في تراخيص الاستثمار الأجنبي
    توجه اقتصادي أوروبي... هل تصبح السعودية سوقا رائدا في جذب الاستثمارات الأجنبية؟
    السعودية تقتحم "اقتصاد الفضاء"... ما الفرص الاستثمارية القائمة في هذا المجال وفوائده الاقتصادية؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    كاثي هوكو
    كاثي هوكول... أول امرأة تتولى منصب حاكم نيويورك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك