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    خالد بن حمد يستقبل البعثة البحرينية إلى أولمبياد طوكيو 2020

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    استقبل النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، رئيس البعثة البحرينية ونائبه وعداءة المنتخب الوطني لألعاب القوى، كالكيدان جيزاهيجن والبطلة الأولمبية في أولمبياد طوكيو2020.

    وجاء هذا الاستقبال بمناسبة فوز العداءة، كالكيدان بالميدالية الفضية في نهائي سباق الجري لمسابقة 10 آلاف متر، ضمن منافسات ألعاب القوى بالنسخة الثانية والثلاثين بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين.

    وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عن فخره بالإنجاز الذي حققته البطلة كالكيدان، مضيفا "أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا على ما تشهده الرياضة البحرينية لا سيما رياضة ألعاب القوى من تطور وتقدم، بفضل ما يوليه جلالة الملك المفدى رعاه الله من رعاية ودعم بالرياضة وأبناءه الرياضيين، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والذي ساهم في تحقيق هذه الرياضة العديد من الإنجازات لتتبوأ مكانة متقدمة على المستويين القاري والدولي".

    وقال: "إن ألعاب القوى البحرينية استطاعت أن تترك بصمة في أم الألعاب بهذا الأولمبياد، لتؤكد على الحضور البحريني المميز في مختلف المشاركات".

    من جانبه، قال سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة: " إن إنجاز العداءة كالكيدان في أولمبياد طوكيو، يأتي تجسيدا لرعاية ودعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالرياضة والرياضيين".

    وحضر الاستقبال، سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، الدكتورعبد الرحمن صادق عسكر ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، السيد محمد عبد اللطيف بن جلال.

    من جانبها، عبرت العداءة البحرينية، كالكيدان جيزاهيجن، صاحبة الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020"، عن سعادتها البالغة بتحقيق هذا الإنجاز لمملكة البحرين، وقالت:

    "تغمرني السعادة بعد أن نجحت في رفع علم مملكة البحرين في أولمبياد طوكيو، فهذا الشعور الكبير دائما ما يراود الرياضيين لاسيما في دورات الألعاب الأولمبية، وقد استطعت في تحقيقه والمساهمة لأن أكون بين الأبطال الذين شرفوا البحرين في العديد من البطولات والمحافل الرياضية". 

    يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أسدلت الستار الأسبوع الماضي بعد عروض جماعية ذكرت الرياضيين بمشاهد من الحياة اليومية العادية بعيدا عن قيود وتعقيدات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد الذي تسبب بتأجيل الدورة لعام كامل وأدى إلى إقامتها في ظل هذه الإجراءات المشددة.

    وأقيمت الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو/ تموز الماضي إلى 8 أغسطس/ آب الجاري، في العاصمة اليابانية، طوكيو. وشارك رياضيون من 205 لجان أولمبية وطنية مختلفة.

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