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    طفل من الجنود الذين تم الإفراج عنهم ينتظرون في طابور لتسجيلهم خلال حفل الإفراج في يامبيو جنوب السودان

    لحظات عصيبة يعيشها اتفاق السلام في جنوب السودان..هل تنجح "الإيقاد" في إنقاذ البلاد؟

    © AFP 2021 / Stefanie Glinski
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    بعد أيام من الصراع المسلح بين جناحي الحركة الشعبية "شمال"، تعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) في شرق أفريقيا، ودول الترويكا على التوفيق بين كل الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، والعودة لتنفيذ اللمسات الأخيرة المتعلقة باتفاق السلام والمتمثلة في الترتيبات الأمنية، حيث تجرى لقاءات مكثفة حاليا.. هل تنجح تلك المساعي؟

    وكان التوتر قد عاد من جديد إلى جنوب السودان، لكن هذه المرة بين أبناء ورفقاء السلاح في الحركة الشعبية جناح الدكتور رياك مشار، حيث أصدر القادة العسكريون قرارا بفصل مشار والذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية من رئاسة الحركة والحزب، الأمر الذي أدى إلى اندلاع معارك طاحنة بين فصائل متناحرة داخل الجناح العسكري للحركة الشعبية.

    جيش جنوب السودان
    © AP Photo / Justin Lynch
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    واندلعت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم رياك مشار هذا الأسبوع أنهم عزلوه من رئاسة الحزب وجناحه العسكري أيضا، ليشكل ذلك ضغطا إضافيا على اتفاق السلام الهش الذي أبرم في 2018 لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس سلفا كير.

    تعليقا على تلك الأحداث يقول مايكل ريال كرستوفر، رئيس تحرير صحيفة الوطن الناطقة بالعربية بجنوب السودان، إن الأزمة السياسية الأخيرة وموجة الانقسامات داخل الحركة الشعبية بالمعارضة المسلحة التي يتزعمها الدكتور رياك مشار، النائب الأول لرئيس الجمهورية لم تجنح لعملية السلام الفوقي، وكانت هناك تحفظات من طرف الحكومة على ذلك.

    الترتيبات الأمنية

    وأشار في اتصال مع "سبوتنيك"، إلى أنه "نظرا لتلك الخلافات، ظلت اللمسات الأخيرة والأساسية في اتفاق السلام غير مفعله من جانب الأطراف المتناحرة، وهى المرتبطة بتنفيذ بنود اتفاقية السلام، وهذا البطء، أكد عدم قدرة الحكومة الانتقالية على طي صفحة الخلاف بين أبناء جنوب السودان، في ظل القطيعة السياسية التي امتدت إلى عامين، بالرغم من المحاولات والترضيات والتسويات، علما بأن هنالك العديد من الجولات التفاوضية التي كانت في السابق نجح بعضها".

    وتابع كرستوفر، كان للهيئة الحكومية الأفريقية للتنمية "إيقاد" التي تضم ثماني دول إفريقية، الدور الرئيس في مفاوضات السلام بين الجانبين، وسبق أن وقع الطرفان اتفاقات سلام مماثلة بيد أنها لم تصمد طويلا". 

    وأضاف:"وبالتأكيد دور الإيقاد محوري ومؤثر، ولا أعتقد أن الانشقاق والاشتباك الذي حدث بين جناحي المعارضة المسلحة سيكتب نهاية اتفاق السلام، حيث أن كلا الطرفين يدرك الأدوار التي تلعبها الإيقاد سواء على الجغرافية الإقليمية أو على البعد الدولي".

    المسؤولية الدولية

    وأشار كرستوفر إلى أن، الإيقاد ستعمل على جمع الفرقاء المتناحرين للتحاور لإنهاء الأزمة بأدوات السياسة، ولكي يتحقق ذلك أرى أن تسعى الإيقاد بفاعلية أكبر لتوفير تمويل سخي وسريع من الدول الضامنة، والمنظومة الدولية للايفاء بمستلزمات تحقيق كل مصفوفة الترتيبات الأمنية، لتوحيد الجيش ولو تم هذا الأمر في الوقت المتفق عليه لكنا قد نزعنا فتيل اشتعال الأزمة الحالية، والأسلم والأصوب، هو جمع شتات المعارضة، لتنفيذ الاتفاقية بكل تفاصيلها بما فيها منصب النائب الأول الذي خصص بالاسم للدكتور مشار، وتم توقيع كل الأطراف.

    ولفت إلى أن، خلاصة الرأي أن الإيقاد إذا تحركت بفاعلية، فإنها تستطيع معالجة جراحات الانشطار في المعارضة سواء بالجزرة أو بالعصا.

    اجتماعات مكثفة

    من جانبه قال الوزير السابق في حكومة جنوب السودان، دونقا قاي دونقا، إن هناك اجتماعات مكثفة في جوبا عاصمة جنوب السودان تجمع كل أطراف عملية السلام، وتقود الإيقاد ودول الترويكا وتشرف على تلك اللقاءات، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأجنحة المتصارعة في الحركة الشعبية "شمال" بقيادة الدكتور رياك مشار.

    ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان
    © REUTERS / Samir Bol
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    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج القوات المسلحة التابعة للفصائل الموقعة على الاتفاق سوف يحل الأزمة وسوف تقتصر الصراعات على السياسة بعد تنحية السلاح جانبا، مؤكدا إلى أنه قد آن الآوان أن يتم تخريج القوات المتفق عليها للمشاركة في الوضع الأمني والمساهمة في الاستقرار.

    وأكد دونقا، أن جناحي الحركة الشعبية "شمال"، والمتصارعين منذ عدة أسابيع، الجميع يجلس الآن من أجل الحوار فيما بينهم، كما أن السودان تلعب دورا كبيرا من أجل حل تلك الأزمة، لأن الأمور إذا زادت عن ذلك سوف تهدم كل شىء بما فيه اتفاق السلام.

    وقال قادة الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة مشار، الأربعاء الماضي، في بيان صحفي، إنهم عزلوا الأخير لفشله في تمثيل مصالحهم، ولا شك أن هذه الخصومة سوف تؤدي إلى زعزعة اتفاق السلام وتقاسم السلطة الذي أبرم بين مشار والرئيس سلفاكير، وأعلن أنصار مشار أمس الجمعة أن إقالة مشار هى انقلاب فاشل، مشددين على أنه لا يزال يسيطر كليا على الحزب، وكان مشار نفسه قد اتهم هذا الأسبوع الماضي"الذين يفسدون السلام" بتدبير الإطاحة به، مشيرا إلى أن الهدف هو عرقلة تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهي عنصر أساسي في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات، ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، بينما يتولى غريمه سلفا كير الرئاسة.

    أعاد مشار في فبراير/شباط 2020 تشكيل حكومة وحدة وطنية وكجزء من اتفاق السلام الموقع في 2018، إلا أن التشكيك المتبادل تواصل وبدأت تظهر انشقاقات سريعا بسبب الفشل في تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق، وبسبب ذلك بدأ مشار يواجه معارضة متنامية في صفوف حزبه، مع وجود فصائل متعارضة وتذمر مسؤولين من خسارتهم في الاتفاق مع الحزب الحاكم.

    ويأتي هذا الانقسام السياسي فيما تواجه البلاد عدم استقرار مزمن وكارثة اقتصادية ومستويات عالية للغاية من انعدام الأمن الغذائي هي الأسوأ منذ الاستقلال، مع مواجهة عشرات آلاف الأشخاص ظروفا ترقى إلى المجاعة في هذا البلد الفتي.

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