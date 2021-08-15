الجزائر... توقيف 36 شخصا مشتبه فيهم بمقتل الشاب جمال بن إسماعيل

أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر توقيف 36 شخصا مشتبها في جريمة مقتل الشاب جمال إسماعيل في ولاية تيزي وزو.

وقال مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد شاقور، إنه "تم توقيف 36 شخصا مشتبه فيهم بجريمة مقتل الشاب جمال بن اسماعيل بالأربعاء ناث ايراثن (ولاية تيزي وزو) من بينهم 3 نساء".

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "التحقيق الذي تم فتحه بخصوص هذه الجريمة أفضى إلى توقيف 36 شخصا مشتبه فيهم، ومن بين الموقوفين الشخص الذي قام بطعن الضحية بالسكين والمرأة التي كانت تنادي وتحرض على ذبح الجثة بعد حرقها".

ولفت مدير الشرطة إلى أن بعض المشتبه بهم حاولوا الهرب من البلاد، وقال إن "الشخص الذي قام بطعن الضحية بالسكين تم القبض عليه أثناء محاولته الهرب إلى المغرب".

وقال إن الضحية "عند علمه أنه محل شبه عند بعض المواطنين باتهامه بقيامه بإضرام النيران، توجه إلى دورية شرطة كانت قريبة من المكان، والتي بدورها اقتادته إلى إحدى المقار الأمنية إلا أنه ومع وصولهم وجدوا المقر محاصر من قبل حشد كبير من المواطنين في حالة هيسترية مشحونة لم تسمح لهم بالدخول إلى المقر".

وأوضح أن أفراد الأمن الذين كانوا ينقلون الضحية على متن سيارة الشرطة "تفادوا استعمال طلقات تحذيرية تفاديا لانزلاق الوضع، وهذا طبقا لتعليمات القيادة العليا".

ووجه مدير الشرطة التحية إلى أفراد الأمن الذين التزموا ضبط النفس في هذه الأحداث.