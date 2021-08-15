مستشار السيسي ينفي رصد تحورات لكورونا حتى الآن في مصر

نفى مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، مساء اليوم الأحد، رصد تحورات لفيروس كورونا حتى الآن في مصر.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية له على قناة دى إم سى إن هناك "زيادة بسيطة" في معدل إصابات فيروس كورونا في مصر، إلا أن معظمها حالات تتراوح حدتها من بسيطة إلى متوسطة، لا يحتاج بعضها إلى دخول المستشفى.

وأضاف مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لم يرصد رسميا أو معمليا وجود تحورات حتى الآن بمصر"، حسب ما نقلته بوابة أخبار اليوم.

وأوضح أن الجهات المعنية تتابع بدقة مسألة التحورات، "وحتى الآن لا تزال الأمور مستقرة، ولكن لابد من اتخاذ الحذر".

وشدد تاج الدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقال إنه حال استمرت أعداد الإصابات في التزايد، فسيكون ذلك دليلا على دخول الموجة الرابعة من الوباء.

وأكد تاج الدين على سعى المنظومة الصحية في البلاد "لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا"، مضيفا " لدينا تنوع فى اللقاحات".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 99 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة.