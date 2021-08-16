إعلام: مقتل 5 فلسطينيين برصاص الأمن الإسرائيلي خلال مواجهة مسلحة في جنين.. فيديو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، إن 5 فلسطينيين قتلوا خلال مواجهات مع عناصر الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين.

وأكدت القناة الـ "13" العبرية، أن وحدة من حرس الحدود الإسرائيلي خلال دخولها مخيم اللاجئين بجنين لاعتقال مشتبه بهم، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على الجنود الإسرائيليين.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات بين قوات الأمن الإسرائيلية. مؤكدة في الوقت ذاته وقوع 5 قتلى من الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن ثلاثة قتلى وقعوا جراء الهجوم الإسرائيلي وهم: صالح العمار، رائد أبو سيف، نور جرار.

#شاهد| جانب من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، فجر اليوم. pic.twitter.com/TV8NV1xU8f — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 16, 2021

وكشف "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت أيضا باختطاف شابين جريحين، واعتقال 3 آخرين قبل انسحابها من المدينة والمخيم فجر اليوم.

#محدث .. #متابعة: شـ. هـ.داء جنين هم: صالح العمار، رائد أبو سيف، نور جرار. فيما أقدمت قوات الاحتلال على اختطاف شابين جريحين، واعتقال 3 آخرين قبل انسحابها من المدينة والمخيم فجر اليوم — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2021

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل مواطنين برصاص الأمن الإسرائيلي فجر الاثنين، في جنين.

#شاهد| قوات الاحتلال خلال نصبها كميناً في إحدى البنايات بجنين جوبهت بالرصاص من قبل مقاومين فلسطينيين. #جنين_تقاوم pic.twitter.com/CtxxQuA5c1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 16, 2021

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية جانبا من المواجهات التي حدثت بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في جنين.

يمكنكم متابعة أخبار فلسطين اليوم عبر سبوتنيك.