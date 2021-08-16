طائرة تركية تنقل 4 مصابين من الجيش اللبناني بانفجار عكار إلى أنقرة للعلاج

وصلت طائرة إجلاء تركية، أمس الأحد، محملة بمساعدات طبية لإغاثة مصابي انفجار عكار شمالي لبنان، وقد أقلت 4 مصابين من عناصر الجيش اللبناني إلى تركيا لتلقي العلاج.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أشرف على عملية الإجلاء السفير التركي لدى لبنان، علي برش أولوسوي، ومستشار وزير الصحة اللبناني، حسين محيدلي.

(*) وصول أول طائرة تركية إلى مطار بيروت لنقل مصابي الجيش إلى تركيا للمعالجة



https://t.co/8fmkvKv30H — National News Agency (@NNALeb) August 15, 2021

وقال أولوسوي في المطار: "إن تركيا تابعت ما حدث جراء الانفجار وقد تجاوبت مع وزارة الصحة اللبنانية وتواصلت معها لمد يد المساعدة إلى المصابين".

وأضاف: "الطائرة التي وصلت إلى المطار محملة أيضا بأدوية وأدوات طبية إلى الجهات اللبنانية الصحية".

كما تفقد السفير التركي، علي أولسوي، والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة، اللواء الركن محمد خير، مستشفى الجعيتاوي في بيروت، حيث وقفا على أوضاع المصابين جراء الحريق الناتج عن انفجار بلدة التليل في عكار.

اللواء خير والسفير التركي تفقدا مستشفى الجعيتاوي واطلعا على أوضاع المصابين



https://t.co/TmUoVHCIx3 — National News Agency (@NNALeb) August 15, 2021

وصرح السفير التركي في لبنان بكلمة قال فيها: "بعد حصول الانفجار الفاجع صباح اليوم تم التواصل مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بهذا الموضوع".

وأضاف: "اليوم ليلا ستصل طائرة إسعاف لنقل أربعة أشخاص مصابين إلى تركيا وسنبقى على تواصل لأي نوع من المساعدات، ونحن مستعدون لتقديمها وسنقوم بإرسال الأدوية والمعدات الطبية للمساهمة في الوضع الراهن حاليا".

واعتبر "أن المستشفى التركي في صيدا للحروق كان من المفترض أن يكون جاهزا وقد تم التواصل مع الأجهزة المعنية بهذا الموضوع وكان يجب أن يكون الافتتاح قبل هذه الأوضاع والوضع الآن أثبت أننا بحاجة لهذا المستشفى وسنستمر بالتواصل مع الأجهزة المعنية لإعادة افتتاحها بوقت قريب".