الصحة السعودية: إعطاء 32 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالمملكة

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين 16 أغسطس/آب، عن إعطائها حتى الآن 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت في بيان نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية أنه تم إعطاء جرعات اللقاح عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة بضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي"، لكافة المواطنين من أجل أخذ اللقاح.

​وفسرت الوزارة الأرقام الخاصة باللقاح بأنها منحت حتى الآن 20.81 مليون جرعة أولى من اللقاحات، و11.18 مليون جرعة ثانية من اللقاحات.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنيها والمقيمن بها، وهي لقاح "فاييزر بيونتك"، ولقاح "موديرنا"، ولقاح "أكسفورد أسترازينكا"، ولقاح "جونسون اند جونسون".