صالح: الدور الروسي المطلوب حاليا هو دعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن موقف روسيا واضح وداعم للشرعية، والدور الروسي المطلوب حاليا هو دعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال صالح في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ضغوط ما لإبعاد روسيا عن المشهد الليبي: "لا يمكن ممارسة الضغط علينا لإبعاد أحد أو تقريبه، نحن نحترم الأصدقاء، نحترم من يقف إلى جانبنا في زمن الشدة لكن لا أحد يستطيع أن يقول لنا أبعد روسيا".

وتابع: "روسيا دولة عظمة لا يمكن الاستغناء عنها وموقفها واضح لدعم الشرعية خاصة لمجلس النواب وحتى في مجلس الأمن كان موقف روسيا واضحا وجريئا".

وأضاف أن الدور الروسي المطلوب حاليا هو دعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.