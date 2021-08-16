تونس تحبط تهريب شحنة كوكايين تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت السلطات التونسية، أن كمية مخدر الكوكايين التي تم ضبطها أمس في ميناء حلق الوادي شمالي البلاد، تصل قيمتها إلى 15 مليار دينار (5.38 مليون دولار).

وقال هيثم زناد الناطق باسم الديوانة العامة التونسية، اليوم الإثنين، إن كميات الكوكايين المحجوزة قياسية حيث تصل إلى 17 كلغ، تضم ضبطها في عملية نوعية، وتصل قيمتها إلى 15 مليون دينار.

وأشار زناد على ما نقلته قناة "نسمة" التونسية الخاصة إلى أن سعر الغرام الواحد من الكوكايين في السوق يتراوح بين 250 و400 دينار (90 إلى 143 دولارا).

وكانت الديوانة التونسية قد أعلنت أنها ضبطت فجر أمس الأحد "15 صفيحة" من الكوكايين كانت مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما وتقودها تونسية مقيمة بالخارج.

وأوضحت الديوانة أن كمية الكوكايين المضبوطة تزن إجمالا 17520 غراما، وهي أكبر كمية من هذا المخدر يتم ضبطها داخل البلاد على الإطلاق.