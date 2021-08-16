مسؤول مصري: مشروعات الإسكان في السنوات الأخيرة تمثل 5 أضعاف ما تم إنجازه منذ 32 عاما

أكد مسؤول مصري أن ما تم إنجازه في البلاد من مشروعات الإسكان في السنوات الأخيرة، تمثل 5 أضعاف ما تم إنجازه منذ 32 عاما.

وقال رئيس جهاز مدينة بدر، عمار مندور، في مؤتمر صحفي، تابعته "سبوتنيك"، إن ما تم إنجازه من مشروعات الإسكان في المدينة منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ 72 ألف و144 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية بلغت قبل عام 2014، نحو 14 ألف وحدة سكنية فقط.

وأكد مندور أنه تم الانتهاء من الوحدات السكنية للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة في مرحلتها الأولى والبالغ عددها 376 عمارة سكنية تحتوي على 9024 وحدة سكنية جاء في وقت قياسي، وبالجودة والكفاءة المطلوبة.

ولفت مندور إلى أنه بالتزامن مع بناء الوحدات السكنية تم الانتهاء من بناء 100 وحدة خدمية تشمل مدارس وحضانات ووحدات صحية وخدمات عامة وملاعب ومخابز وأسواق.

وذكر المسؤول المصري أنه تم البدء في المرحلة الثانية من مشروع سكن العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 196 عمارة سكنية تشمل 4704 وحدة سكنية بنسبة إنجاز وصلت إلى 25% حتى الآن.