قتلى بينهم قيادي في الحشد إثر قصف تركي في سنجار تزامنا مع زيارة الكاظمي

أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص من بينهم قيادي في الحشد الإيزيدي وقريبه، وإصابة إثنين آخرين إثر قصف تركي استهدفهم في قضاء سنجار شمالي العراق، تزامنا مع وصول رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى نينوى.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن "قصفا تركيا استهدف سيارة تقل خمسة أشخاص جميعهم من المكون الإيزيدي في السوق القديم بقضاء سنجار، غربي الموصل مركز نينوى، شمالي البلاد".

وأكّد المصدر أن "القصف أسفر عن مقتل القيادي في الحشد الإيزيدي الفوج 80، حسن سعيد حسن، وابن أخيه، وشخص ثالث، وإصابة شخصين آخرين بجروح".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وصل إلى محافظة نينوى، صباح اليوم الاثنين، على رأس وفد حكومي، ضم أعضاء مجلس الوزراء، لتفقد الأوضاع في المحافظة، وعقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ جملة من القرارات بشأنها".

هذا ويذكر أن تركيا أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.