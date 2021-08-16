حماس تهنئ حركة طالبان بـ"اندحار الاحتلال"

أصدرت حركة "حماس" الفلسطينية، بيانا هنأت فيه الشعب الأفغاني وحركة طالبان (المحظورة في روسيا) التي سيطرت على مقاليد الحكم في البلاد.

ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية عن حركة حماس بيانا أصدرته، اليوم الاثنين، قالت فيه إنها "تبارك للشعب الأفغاني اندحار الاحتلال الأمريكي عن الأراضي الافغانية كافة، وتهنئ حركة حماس حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على هذا الانتصار الذي جاء تتويجًا لجهادها الطويل على مدار عشرين عامًا مضت".

وأعربت حركة حماس في بيانها عن تمنياتها "للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار، وتؤكد أن زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه، يثبت أن مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله"، على حد تعبير البيان.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد فرّ من البلاد فجأة، مساء الأحد، بعدما حاصر المسلحون العاصمة ورغم دخوله في مفاوضات معهم، لتحتفي حركة طالبان بنصر عسكري غالي حيث سيطروا على جميع المدن في غضون 10 أيام فقط.

وعلّق غني بعد ذلك بالقول: "لقد انتصرت حركة طالبان بالسيوف والبنادق، وهي الآن مسؤولة عن شرف وممتلكات مواطنيها والحفاظ على أنفسهم"، مؤكدا أنه جنّب البلاد صدامًا دمويًا بقرار مغادرته على الفور.

كشفت السفارة الروسية في كابول لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، هرب من كابول مع سيارات مليئة بالأموال، بقي بعضها في المطار لعدم تمكنه من نقل الأموال كلها.

وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية، نيكيتا إيشينكو: "أما بالنسبة لسقوط النظام، فتميز بطريقة هروب غني من أفغانستان، حيث صاحبته أربع سيارات كانت مليئة بالمال، وجزء آخر من الأموال حاولوا وضعه في مروحية، لكنها لم تستوعبها، فبقي جزء من الأموال ملقى على أرض مدرج الإقلاع".

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