لبنان... نجاح جهود إخماد حريق داخل مستودع

نجحت جهود عناصر الدفاع المدني اللبناني في إخماد حريق كان قد نشب في مستودع بقرية زلقا التابعة لقضاء المتن.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بيانا، اليوم الاثنين، قالت فيه إن عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، نجحوا في إخماد حريق نشب داخل مستودع".

وأضاف البيان أن المستودع كان يحوي قطع تبديل سيارات ومواد بلاستيكية وأكوام من الكرتون يقع في الطبقة السفلية الأولى من مجمع تجاري في الزلقا – المتن"، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية فقط.

وفي وقت سابق، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني باحتراق مساحة شاسعة من الأعشاب في قرية المريجات بمحافظة البقاع.

وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان عبر "فيسبوك": "أخمد عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ الساعة 16:40 ولغاية الساعة 19:05 من تاريخ اليوم 2021/8/13 حريقاً شب في مساحة شاسعة من الاعشاب في المريجات-البقاع".