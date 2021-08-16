حول كارثة الحرائق... مساندة سعودية للجزائر

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن حزنها الشديد لما تتعرض له الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة من حوادث الحرائق وما خلفته من خسائر بشرية ومادية.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمساعدة الجزائر لمكافحة هذه الحرائق بما يساهم في تخفيف الآثار الناجمة عن ذلك، وأن يرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين.

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 16, 2021

وفي هذا الصدد أعربت المملكة السعودية عن خالص تعازيها ومواساتها للجزائر حكومةً وشعباً.

وتعرضت الغابات في الجزائر، الاثنين الماضي، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.