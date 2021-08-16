وزير التعليم المصري يعلن الموعد النهائي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة

جاء هذا في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين.

وقال الوزير: "اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل والمؤتمر الصحفي غدا الثلاثاء بإذن الله كما أعلنا سابقا".

وأكد شوقي أن كل ما يتم تداوله بمواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات وتسريبات الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة.

وقبل يومين أعلنت وزارة التربية والتعليم في منشور لها بصفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنها ستعقد "بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021".

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