الأمن اللبناني يضبط أكثر من 70 ألف ليتر من المازوت مخزنة ويوزعها على المستشفيات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان، أنه تم ضبط أكثر من 70 ألف ليتر من مادة المازوت مخزنة داخل خزانات وصهاريج وإحدى بؤر الخردة في محلة طريق المطار.

ولفتت إلى أنه ضبط كمية أخرى داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دوريّة من مفرزة الضاحية القضائية.

وأكدت أنه جرى توزيع الكمية المضبوطة على المستشفيات وعلى أصحاب المولدات، بحسب تغريدة نشرتها المديرية عبر صفحتها الخاصة على "تويتر".

ضبط اكثر من 70 الف ليتر من مادّة المازوت مخزنة داخل خزانات وصهاريج وإحدى بؤر الخردة في محلة طريق المطار وضبط كمية أخرى داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دوريّة من مفرزة الضاحية القضائية

جرى توزيع الكمية المضبوطة على المستشفيات وعلى أصحاب المولدات #قوى_الأمن #لبنان pic.twitter.com/i3gYGVC2gx — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 17, 2021

هذا وشهدت بلدة التليل العكارية شمالي لبنان، يوم الأحد، انفجار صهريج للمحروقات أسفر عن 28 قتيلا وأكثر من 79 إصابة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.