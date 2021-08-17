الكويت: مبيعات تذاكر السفر في يوليو بلغت 22 مليون دينار

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/آب، قفزة كبيرة في مكاسب مبيعات تذاكر السفر خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وأوضح رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتية، محمد لافي المطيري، في تصريحات نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية، أن مبيعات مكاتب السفر من تذاكر السفر لشهر يوليو الماضي بلغت 22 مليون دينار لعدد 177 ألف تذكرة.

ولفت المطيري إلى أن إجمالي مبيعات مكاتب السفر من تذاكر السفر لفترة من بداية يناير/كانون الثاني إلى نهاية شهر يوليو للعام الجاري، بلغ 69 مليون دينار لعدد 788 ألف تذكرة.

وتحدث المسؤول الكويتي عن بدء الخطوط الكويتية لخطة الرحلات المباشرة إلى أمستردام ونيويورك، يومي 8 و11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة حول العالم، في الأول من يوليو/ تموز الماضي، إثر تعليقها لأسباب صحية متعلقة بمكافحة "كورونا".

وشمل القرار كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا والبوسنة والهرسك وإيطاليا وهولندا والنمسا واليونان وقرغيزستان وسويسرا وألمانيا.