أبو ظبي تستقبل أول طائرة تحمل فرنسيين ورعايا دول أخرى بعد إجلائهم من أفغانستان

أعلنت فرنسا أن الإمارات استقبلت أول رحلة لطائرة عسكرية فرنسية تحمل فرنسيين ورعايا دول أخرى تم ‘جلاؤهم من أفغانستان في ظل تدافع عدة دول حول العالم لإجلاء مواطنيهم والمتعاونين معهم من هناك بعد سيطرة حركة "طالبان" [المحظورة، المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا] على مقاليد الأمور في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "هبطت الطائرة العسكرية الأولى خلال الليل في أبوظبي، حيث استقبلت القوات الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة الفرنسيين ومواطني الدول الشريكة الذين كانوا على متنها"، مضيفة: "نحن نعمل بنشاط لتنظيم الدورات المقبلة".

وأعلنت السلطات الفرنسية، أول أمس الأحد، نقل سفارتها في أفغانستان إلى مطار العاصمة كابول، وذلك في ظل التدهور السريع للوضع الأمني في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، في بيان: "قررت السلطات الفرنسية نقل سفارتها إلى موقع مطار كابول، الذي لا يزال يعمل وذلك للمضي قدمًا بشكل خاص في إجلاء جميع مواطنينا المتواجدين في البلاد".

وأضاف أن "السفارة ومركز الأزمات والدعم في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على اتصال بالفرنسيين".

وأشار إلى "استمرار عمليات الإجلاء المنهجية لمواطنينا منذ أسابيع، وتم استئجار طائرة خاصة منذ 16 يوليو/تموز الماضي على وجه التحديد، بعد مكالمات عديدة من الوزارة لمواطنينا لمغادرة البلاد".

وتابع: "نعمل على إصدار التأشيرات من مطار كابول وإرسال بعثة تعزيزات لإجلاء الرعايا".

وذكر البيان: "على الرغم من تسارع الأحداث، تعتزم فرنسا بذل قصارى جهدها لمواصلة حماية شخصيات المجتمع المدني الأفغاني والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين المعرضين بشكل خاص لخطر".

وأشار إلى أن فرنسا لا تنسى من عمل من أجلها، ففي وقت مبكر من شهر أيار/مايو، وبفضل التخطيط الاستباقي الذي تم إجراؤه في الأشهر الأخيرة، "تم استقبال الموظفين الأفغان الذين يعملون في المنشآت الفرنسية بأفغانستان والذين قد يتعرضون للتهديد، في بلدنا مع عائلاتهم، أي أكثر من 600 شخص"، بدعم من وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء في العالم النقابي. كما كانت العمليات جارية منذ عام 2013 لاستقبال الأفراد المدنيين السابقين والذين تم تعيينهم محليا من قبل قواتنا المسلحة وعائلاتهم، أكثر من 1350 أفغانيًا.

وأشار البيان إلى أن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية قد أنشأت خلية أزمة للتعامل مع هذا الأمر، ووفقا "لتعليمات رئيس الجمهورية، ستنشر وزارة القوات المسلحة تعزيزات عسكرية وموارد جوية إلى دولة الإمارات... حتى تبدأ عمليات الإجلاء الأولى إلى أبو ظبي".

وبسطت حركة طالبان الإرهابية سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد، منها العاصمة كابول.