إصابة شخص في حادث إطلاق نار على مقهى في حلب السورية... فيديو

رصدت كاميرا المراقبة إقدام شخص على فتح النار في مقهى بمدينة حلب شمال غربي سوريا، وذلك بعد أن "أزعجه" أحد رواد المقهى.

ونشر "تلفزيون الخبر" على "فيسبوك" مقطع الفيديو، قائلا إن "أحد الأشخاص أقدم على فتح النار من بندقية حربية على مقهى حمام باب الأحمر المقابل لقلعة حلب، بعد أن أزعجه أحد رواد المقهى".

وأشار إلى أنه "أصيب أحد العاملين جراء إطلاق النار".

يظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحاول التصدي له وسحب سلاحه إلا أنه تراجع، وما لبث أن عاد وأطلق النار على قدم أحد رواد المقهى مما أدى إلى إصابته.