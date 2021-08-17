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    وزير التعليم المصري يعلن نتيجة الثانوية العامة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    يعلن الآن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

    وأشار شوقي في بث مباشر لمؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة، إلى أن دفعة العام الحالي من الثانوية العامة المصرية "تاريخية".

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مصر توضح حقيقة التلاعب بنتائج امتحانات الثانوية العامة
    وقال إن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2020-2021 هي 74 بالمئة،؜ وأن 153 ألفا و396 طالبا وطالبة سوف يدخلون الدور الثاني ابتداءا من 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

    وأعلن الوزير المصري في المؤتمر الصحفي أن نسبة النجاح للشعبة العلمية هي 76 بالمئة،؜ ونسبة النجاح للشعبة الأدبية هي 70 بالمئة، وأن النسبة العامة للنجاح لكل الطلاب 74 بالمئة.

    وأكد وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن "نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها".

    وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، ويمكن الاطلاع عليه بالضغط هنا، وذلك بدءا من الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

    وشدد الدكتور طارق شوقي، في المؤتمر الصحفي، على أن "طلاب الثانوية المصرية نجحوا في التعلم بشكل حديث عن طريق العديد من المصادر الرقمية بعيدا عن الحفظ والتلقين، وأبلوا بلاءا حسنا في أول اختبارات حقيقية لمستويات الفهم والتطبيق والتحليل".

    كما كشف الوزير المصري خلال المؤتمر الصحفي عن مجاميع وأسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2021.

    وبدأت امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في 10 يوليو/ تموز الماضي، واستمرت حتى 2 أغسطس/ آب، بينما بدأت امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو واستمرت حتى 29 من الشهر نفسه.

    وكانت الامتحانات الورقية متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ"تابلت"، بينما تم إجراء الامتحانات التجريبية الثالثة في 21 يونيو/ حزيران الماضي.

    وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم بدأت في 11 يوليو واستمرت حتى 2 أغسطس، بينما بدأت امتحانات الطلاب المتفوقين في 11 يوليو واستمرت حتى 5 أغسطس الجاري.

    انظر أيضا:

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