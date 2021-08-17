الصحة التونسية تعلن استكمال تلقيح أكثر من مليون و800 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم الثلاثاء، أنّ ما يزيد عن مليون و800 ألف مواطن قد استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشره الموقع الإخباري لقناة " نسمة " أنه حتى مساء أمس الإثنين تلقى 1.283.513 شخص جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة في البلاد، في حين تلقى 288.079 شخص جرعة واحدة من لقاح مكوّن من جرعة واحدة، و270 710 شخص بجرعة واحدة أيضا لإصابتهم سابقا بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للتلاقيح في البلاد 4.690.354 جرعة في حين تخطّى عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" لتلقي التطعيم عتبة خمسة ملايين.

ويبلغ عدد سكان تونس حوالي 12 مليون نسمة، ومرت الشهر الماضي بأزمة كبيرة مع تزايد الأعداد اليومية لإصابات كورونا، وتلقت مساعدات طبية كثيرة من دول عربية وأجنبية في محاولة للسيطرة على الجائحة.