ألمانيا تقدم مساعدات إنسانية لجيران أفغانستان

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده أوقفت مساعداتها لأفغانستان وستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة للدول المجاورة التي تواجه تدفق المدنيين الأفغان.

وأضاف ماس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "أبلغنا الأمم المتحدة أننا مستعدون لتقديم المساعدة الإنسانية لشعوب الدول المجاورة، بحسب "رويترز".

وأمس طرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقديم مساعدات سريعة للجوار الأفغاني لصد حركة اللجوء صوب أوروبا.

وقالت في مؤتمر صحفي إنه من "المهم بالدرجة الأولى مساعدة الدول المجاورة التي قد يأتي إليها اللاجئون الأفغان".

وأكدت ميركل على أن "الأولية تكمن في التعاون مع باكستان إلى جانب مباشرة مشاورات فورية مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" تراهن ميركل على "بقاء آمن في محيط أفغانستان" بالنسبة للناس العديدين الذين عملوا بشكل غير مباشر مع مؤسسات ألمانية ولصالح ألمانيا.

وحذرت المستشارة الألمانية "من تكرار خطأ الماضي عندما لم نعط أموالا كافية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرامج مساعدات أخرى، وغادر الناس الأردن ولبنان باتجاه أوروبا".