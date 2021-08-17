وزير الخارجية الإسرائيلي يشكر السلطة الفلسطينية لمشاركتها في إطفاء حرائق القدس

أعربت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن جزيل شكرها للسلطة الفلسطينية لمشاركتها في إطفاء حرائق غابات مدينة القدس المحتلة.

قدم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الشكر للسلطة الفلسطينية على تلك المشاركة، وهو ما نشره في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء.

כבאיות של הרשות הפלשתינית עושות את דרכן לסייע בכיבוי השריפות בהרי ירושלים. תודה על שיתוף הפעולה! מעריכים. pic.twitter.com/rhtsYvGd6c — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 17, 2021

سبق أن وافقت إسرائيل على عرض السلطة الفلسطينية بالمساعدة في إخماد حرائق جبال مدينة القدس المحتلة، حيث شارك الدفاع المدني الفلسطيني بـ 4 فرق إطفاء (20 إطفائيا و4 سيارات إطفاء) من مدن الضفة الغربية.

במוקד השריפה ברמת רזיאל ממשיכים לבעור גחלים, איתם משחקים צוותי הכבאות "חתול ועכבר". הלהבות הפכו שטחים נרחבים מירוקים לשחורים, החקירה אם מדובר בהצתה בעיצומה. הדיווח של @SuleimanMas1 ב-#ערבערב עם @geula_even pic.twitter.com/VwUrOuvlQ1 — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2021

ولجأت إسرائيل إلى كل من اليونان وقبرص طلبا للمساعدة، حيث أصدر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الإثنين، اندلاع حرائق كبيرة في غابات جبال مدينة القدس، حيث هرعت طائرات وقوات الإطفاء إلى مكان الحرائق، في وقت توجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.

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