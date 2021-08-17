بينيت: حماس تتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ وسنرد بالوقت المناسب... فيديو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن الرد على الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة سيكون في الوقت والمكان المناسبين.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر" تغريدة جديدة له مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه عقد جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة، برفقة وزير الدفاع بيني غانتس، والتي شدد خلالها على أن هدف بلاده يتمثل في توفير الأمن للمستوطنين في منطقة غلاف غزة.

He thanked them for their important service for of the security of the citizens of Israel, during routine and emergency, and noted that the State of Israel, including the IDF, is ready for any scenario. pic.twitter.com/U2wrTFUBkW — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 17, 2021

وأوضح نفتالي بينيت أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في الوقت والمكان المناسبين، مشيرا إلى أن العنوان في قطاع غزة هو حركة "حماس"، وليس جهات أخرى غيرها.

وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد ذكرت أن صافرات الإنذار قد دوت، أمس الإثنين، في 4 مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة.

تفقدت مقر قيادة فرقة غزة وقلت:

"هدفنا هو توفير الأمان لسكان الجنوب وغلاف غزة على المدى البعيد. سنعمل في الوقت والمكان المناسبين وفي الظروف المناسبة لنا وليس لأي طرف آخر. من وجهة نظرنا, العنوان في غزة هو حماس وليس جهات مارقة ولا أحد غير حماس". pic.twitter.com/wwM4zyikyQ — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 17, 2021

وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت ونيرعام وإيبيم وإيرز، فيما نشرت القناة مقطع فيديو يوثق عملية اعتراض القبة الحديدة أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مستوطنة سديروت.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على "تويتر": "في أعقاب الإبلاغ عن عملية الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضها مقاتلو سلاح الجو الإسرائيلي".

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה, זוהה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל שיורט על ידי לוחמי ההגנה האווירית — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 16, 2021

وفي 21 مايو/آيار الماضي، انتهت جولة تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوما، أطلقت خلالها الفصائل أكثر من 4 آلاف صاروخ على إسرائيل، التي تسبب قصفها للقطاع في إسقاط عشرات القتلى والمصابين ودمار هائل في البنى التحتية، وهي جولة التصعيد أو العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "سيف القدس".

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